«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в выездном матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ренн» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция) и завершилась вничью со счётом 1:1.



На 56-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Краснодара», который успешно реализовал нападающий «Ренна» Серу Гирасси. Через 3 минуты защитник «быков» Кристиан Рамирес сравнял счёт.



«Краснодар» и «Ренн» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».