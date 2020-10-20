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«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в выездном матче Лиги чемпионов

«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в выездном матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ренн» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция) и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 56-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Краснодара», который успешно реализовал нападающий «Ренна» Серу Гирасси. Через 3 минуты защитник «быков» Кристиан Рамирес сравнял счёт.

«Краснодар» и «Ренн» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
20 октября 2020, вторник. 22:00 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 Гирасси – 56' (пен)   1:1 Рамирес – 59'
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