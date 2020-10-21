Кабелла выделил игру Сафонова в матче с «Ренном»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла выделил игру вратаря команды Матвея Сафонова в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).
Кабелла на своей странице в «твиттере» написал «Сафонов» и добавил зелёное сердце.
Встреча «Ренн» — «Краснодар» состоялась на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). На 56-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Краснодара», который успешно реализовал нападающий «Ренна» Серу Гирасси. Через 3 минуты защитник «быков» Кристиан Рамирес сравнял счёт.
«Краснодар» и «Ренн» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».
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