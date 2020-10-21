Рашфорд: я всегда верю в команду

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал победу своей команды над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Само собой, чувства приятные. Самое главное – мы победили. Теперь у нас сильные позиции в группе, но это лишь первая игра. Тот уровень концентрации, который мы продемонстрировали сегодня, нужно перенести на следующую игру. В конце матча для нападающего важнее всего концентрация. У тебя может быть лишь один момент, и его надо реализовать.
У «ПСЖ» великолепные игроки. Было сложно, но наши крайние защитники оборонялись очень качественно. Когда у нас получается персональная опека, мы можем играть реально здорово. Мы невероятно довольны.
Мы сыграли хорошо, и этот матч должен стать для нас фундаментом. Я всегда верю в команду. Игрокам важно верить в ту схему, которую предлагает тренер. У нас вышло отлично», — приводит слова Рашфорда ВВС.
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