Геркус — о поражении «Зенита»: вчера была грустная игра, и за результат стыдно

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «Зенита» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» (1:2).



«В защиту «Зенита». «Зенит» как-то синхронно и радостно бросились ненавидеть и пинать, словно эта совместно переживаемая злоба способна поправить наше общее печальное положение.



Разве «Зенит» виноват в вылете «Динамо» и «Ростова»? Разве «Зенит» коврово переманивает лучших игроков у соперников, ослабляя их спортивно и финансово? Разве «Зенит» занял не своё место, лишил кого-то чемпионства или кубка несправедливо? Вовсе нет.



У «Зенита» своя драма, свой кризис. У «Зенита» «проблема третьего года главного тренера», которая терзала их при Адвокате, и при Спаллетти, и при Виллаше, и при Боаше. Вот и черёд Семака пришёл. Разобраться в кризисе «Зенита» непросто, они давно к нему шли, там всё запутано и переплетено.



Вчера была грустная игра, безусловно. И за результат стыдно. «Зенит» заслуживает упрёка, но злобничать сильно не стоит. У всех наших клубов такое случается регулярно. К сожалению», — написал Геркус в своём «телеграме».

«Мы, россияне, любим плохо начинать». Дзюба — о поражении «Зенита» в матче с «Брюгге»