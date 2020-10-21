«Мы, россияне, любим плохо начинать». Дзюба — о поражении «Зенита» в матче с «Брюгге»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).



«В Лиге чемпионов нельзя позволять себе играть активно только 20-25 минут, за это наказывают – так и произошло. До пропущенного мяча мы были скованными, закрепощёнными, а когда соперник забил – включились. Называть поражение незаслуженным не буду – не нам судить, кто что заслужил. Но сама игра была скорее ничейной.



Думаю, такой исход первого матча заставит нас играть активнее в следующих встречах. Сейчас мы включились слишком поздно и только на короткий отрезок – этого не хватило. Но мы, россияне, ведь любим плохо начинать, создавать сами себе проблемы, чтобы потом их преодолевать. Вот первый блин комом уже вышел, остаётся только исправляться и набирать в следующих пяти матчах», — приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА.



«Зенит» с 0 очков занимает третье место в группе F. Ниже находится лишь дортмундская «Боруссия» (0), проигравшая «Лацио» (3), который располагается на первой строчке. «Брюгге» (3) — второй.

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