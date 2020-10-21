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Юрий Газинский прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов

Юрий Газинский прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал свой дебютный матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мечты сбываются, главное верить», — написал игрок в своём «инстаграме».

Просмотреть фото можно в «инстаграме» Газинского.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ренн» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция) и завершилась вничью со счётом 1:1. Юрий Газинский вышел на поле на 72-й минуте, заменив Даниила Уткина.

«Краснодар» и «Ренн» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е места в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».

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