Круговой: впереди пять матчей. «Зенит» сделает всё, чтобы исправить ситуацию

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).
«Очень сложно подобрать слова после таких матчей. Неудачный старт в любом турнире создаёт негативный фон. Впереди пять матчей групповой стадии, мы сделаем всё, чтобы исправить ситуацию. Спасибо болельщикам за поддержку», — написал Круговой в «Инстаграме».
Просмотреть фото можно в «инстаграме» Кругового.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Брюгге» примет «Лацио».
- 21 октября 2020
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