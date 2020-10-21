Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Забитый Павлюченко мяч — в топ-5 лучших голов сентября в ПФЛ

Забитый Павлюченко мяч — в топ-5 лучших голов сентября в ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

ПФЛ обнародовала десятку лучших голов, которые были забиты в сентябре. Она сформирована с помощью голосования болельщиков, которое проводилось в официальной группе лиги во «ВКонтакте». Мяч футболиста клуба «Знамя» Романа Павлюченко вошёл в пятёрку лучших голов.

1. Амир Конов («Дружба») – лучший гол группы 1;
2. Иван Овсянкин («Луки-Энергия») – лучший гол группы 2;
3. Илья Карпук («Волга») – лучший гол группы 4;
4. Роман Павлюченко («Знамя») – лучший гол группы 3;
5. Борис Цыганков («Смоленск»);
6. Семен Синявский («Кубань Холдинг»);
7. Денис Васенин («Динамо Ставрополь»);
8. Максим Артемчук («Коломна»);
9. Марат Шайморданов («Челябинск»);
10. Максим Житнев («Новосибирск»).

Павлюченко выступает за «Знамя» с мая 2019 года. Нападающий сыграл 10 матчей, забил четыре гола и отдал результативную передачу.

Дубль Павлюченко и гол Янбаева принесли победу «Знамени» в матче ПФЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020