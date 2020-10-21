Забитый Павлюченко мяч — в топ-5 лучших голов сентября в ПФЛ

ПФЛ обнародовала десятку лучших голов, которые были забиты в сентябре. Она сформирована с помощью голосования болельщиков, которое проводилось в официальной группе лиги во «ВКонтакте». Мяч футболиста клуба «Знамя» Романа Павлюченко вошёл в пятёрку лучших голов.
1. Амир Конов («Дружба») – лучший гол группы 1;
2. Иван Овсянкин («Луки-Энергия») – лучший гол группы 2;
3. Илья Карпук («Волга») – лучший гол группы 4;
4. Роман Павлюченко («Знамя») – лучший гол группы 3;
5. Борис Цыганков («Смоленск»);
6. Семен Синявский («Кубань Холдинг»);
7. Денис Васенин («Динамо Ставрополь»);
8. Максим Артемчук («Коломна»);
9. Марат Шайморданов («Челябинск»);
10. Максим Житнев («Новосибирск»).
Павлюченко выступает за «Знамя» с мая 2019 года. Нападающий сыграл 10 матчей, забил четыре гола и отдал результативную передачу.
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