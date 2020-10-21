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«Бавария» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Бавария» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 21 октября, состоится матч «Бавария» — «Атлетико». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

Соперниками «Баварии» и «Атлетико» по группе А являются «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург», которые также проведут свой матч сегодня.

Вторую встречу «Атлетико» и «Бавария» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 1 декабря в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.

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