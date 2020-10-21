Защитник «Интера» Хакими заразился коронавирусом

«Интер» на официальном сайте объявил о новом случае заражения коронавирусом в клубе.

Результат теста защитника Ашрафа Хакими на коронавирусную инфекцию оказался положительным. 21-летний футболист будет отправлен на карантин на 10 дней, после чего пройдёт повторное тестирование.

Напомним, сегодня, 21 октября, «Интер» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.

Хакими перешёл в миланский «Интер» из мадридского «Реала» в июле 2020 года. Марокканский футболист заключил соглашение с итальянским клубом, которое рассчитано до 30 июня 2025 года. Сообщалось, что сумма трансфера футболиста составила € 40 млн.