Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Интера» Хакими заразился коронавирусом

Защитник «Интера» Хакими заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

«Интер» на официальном сайте объявил о новом случае заражения коронавирусом в клубе.

Результат теста защитника Ашрафа Хакими на коронавирусную инфекцию оказался положительным. 21-летний футболист будет отправлен на карантин на 10 дней, после чего пройдёт повторное тестирование.

Напомним, сегодня, 21 октября, «Интер» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.

Хакими перешёл в миланский «Интер» из мадридского «Реала» в июле 2020 года. Марокканский футболист заключил соглашение с итальянским клубом, которое рассчитано до 30 июня 2025 года. Сообщалось, что сумма трансфера футболиста составила € 40 млн.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020