Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Спартаке» прокомментировали информацию о проведении матча с «Ростовом» без зрителей

В «Спартаке» прокомментировали информацию о проведении матча с «Ростовом» без зрителей
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном проведении матча с «Ростовом» без зрителей.

«Спартак» вчера направил запрос в Роспотребнадзор о согласовании количества зрителей на матч 13-го тура с «Ростовом». Сегодня утром в клуб поступило предписание, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве игра должна пройти без зрителей», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сообщалось, что руководство красно-белых просило разрешить пустить на матч с «Ростовом» 15 тыс. человек, однако Роспотребнадзор якобы принял решение, что из-за нарушений на матче с «Зенитом» (1:1) встреча пройдёт при пустых трибунах.

Матч «Спартак» — «Ростов» должен состояться 31 октября в Москве.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020