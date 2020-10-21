В «Спартаке» прокомментировали информацию о проведении матча с «Ростовом» без зрителей

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном проведении матча с «Ростовом» без зрителей.

«Спартак» вчера направил запрос в Роспотребнадзор о согласовании количества зрителей на матч 13-го тура с «Ростовом». Сегодня утром в клуб поступило предписание, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве игра должна пройти без зрителей», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сообщалось, что руководство красно-белых просило разрешить пустить на матч с «Ростовом» 15 тыс. человек, однако Роспотребнадзор якобы принял решение, что из-за нарушений на матче с «Зенитом» (1:1) встреча пройдёт при пустых трибунах.

Матч «Спартак» — «Ростов» должен состояться 31 октября в Москве.