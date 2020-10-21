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«Интер» — «Боруссия» М: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Интер» — «Боруссия» М: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 21 октября, состоится матч «Интер» — «Боруссия» М. Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В бригаду войдут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Аллард Линдхут.

Соперниками «Интера» и «Боруссии» М по группе В являются «Реал» и донецкий «Шахтёр», которые также проведут свой матч сегодня.

Вторую встречу «Боруссия» и «Интер» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 1 декабря в Мёнхенгладбахе (Германия). Начало встречи — в 23:00 мск.

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