«Зальцбург» — «Локомотив»: Эдер открыл счёт

Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер забил гол в матче Лиги чемпионов УЕФА с «Зальцбургом».

На 19-й минуте Эдер замкнул головой скидку Рифата Жемалетдинова.

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогают ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери – Бас Нейхейс.



Соперниками «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотива» по группе A в Лиге чемпионов являются действующий победитель турнира «Бавария» и «Атлетико», которые встретятся также сегодня.

Напомним, «железнодорожники» вышли в групповой этап главного еврокубка напрямую, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне.