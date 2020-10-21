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«Зальцбург» — «Локомотив»: Эдер открыл счёт

«Зальцбург» — «Локомотив»: Эдер открыл счёт
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер забил гол в матче Лиги чемпионов УЕФА с «Зальцбургом».

На 19-й минуте Эдер замкнул головой скидку Рифата Жемалетдинова.

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогают ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери – Бас Нейхейс.

Соперниками «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотива» по группе A в Лиге чемпионов являются действующий победитель турнира «Бавария» и «Атлетико», которые встретятся также сегодня.

Напомним, «железнодорожники» вышли в групповой этап главного еврокубка напрямую, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

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