Николич: «Локомотив» играл очень хорошо, пока Собослаи не забил

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что гол Доминика Собослаи поменял ход матча с «Зальцбургом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).



«Почему Собослаи был один? Не было дисциплины в обороне в этот момент. Если в целом говорить об обороне, сыграли нормально. Но гол выдался сумасшедший. Он и поменял сценарий игры. Если бы не пропустили, было бы легче во втором тайме. Хотели три очка, но заработали лишь одно. Готовимся к «Ротору».



Мы очень хорошо играли до пропущенного мяча. «Зальцбург» — бегающая команда. Как раз в контратаке они и заработали тот самый угловой, который поменял игру. Но у нас были моменты во втором тайме. Ничего страшного, двигаемся дальше», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Николич: не очень доволен результатом матча с «Зальцбургом», хотели забрать три очка