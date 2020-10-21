Николич: «Локомотив» играл очень хорошо, пока Собослаи не забил

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что гол Доминика Собослаи поменял ход матча с «Зальцбургом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
«Почему Собослаи был один? Не было дисциплины в обороне в этот момент. Если в целом говорить об обороне, сыграли нормально. Но гол выдался сумасшедший. Он и поменял сценарий игры. Если бы не пропустили, было бы легче во втором тайме. Хотели три очка, но заработали лишь одно. Готовимся к «Ротору».
Мы очень хорошо играли до пропущенного мяча. «Зальцбург» — бегающая команда. Как раз в контратаке они и заработали тот самый угловой, который поменял игру. Но у нас были моменты во втором тайме. Ничего страшного, двигаемся дальше», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 21 октября 2020
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