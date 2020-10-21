Николич: не очень доволен результатом матча с «Зальцбургом», хотели забрать три очка

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча с «Зальцбургом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

«Не очень доволен результатом, хотели забрать три очка. Первые 35 минут играли хорошо, забили гол. Но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку — это очень изменило сценарий игры. Сегодня мы заработали одно очко. Двигаемся дальше», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась вничью — 2:2.

«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Соперниками команд по группе являются «Бавария» и «Атлетико».