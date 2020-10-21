Николич: надеюсь, Райкович и Магкеев будут готовы к матчу с «Баварией»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург» (2:2) рассказал о состоянии футболистов «железнодорожников».



«У нас сегодня не было нескольких игроков, тот же Зе Луиш с нами всего пару дней, Камано не играл долго. Новички набирают форму. Был бы счастлив, если бы все были здоровы и у нас была конкуренция на каждую позицию. Надеюсь, Райкович и Магкеев будут готовы к «Баварии», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Соперниками команд по группе являются «Бавария» и «Атлетико».