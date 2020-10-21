Защитник «Шахтёра» Корниенко: думаю, «Реал» нас недооценил. Показали свой стиль
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал победу в матче с мадридским «Реалом» (3:2).
«Лига чемпионов только началась, и мы волновались. Это был мой дебют, поэтому я нервничал, хотел сыграть хорошо. Думаю, „Реал“ нас недооценил, но нам удалось показать свой футбол и свой стиль. Мы должны были все время играть сосредоточенно», — приводит слова Корниенко пресс-служба УЕФА.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» обыграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Соперниками «Реала» и «Шахтёра» по группе B в Лиге чемпионов являются миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия», которые также проводят матч сегодня.
«Реал» дома проиграл «Шахтёру», пропустив три гола в первом тайме
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