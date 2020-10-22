Главный тренер «Ред Булл Зальцбург»: мы были лучше «Локомотива» и заслуживали победы

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш прокомментировал результат матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась вничью — 2:2.

«Обидный результат. Считаю, мы были лучше и заслуживали победы, хотя и не показали свой лучший футбол. И всё же мы играли хорошо, создавали моменты и при счёте 2:1. К сожалению, этого оказалось недостаточно», — приводит слова Марша официальный сайт УЕФА.

Соперниками команд по группе являются «Бавария» и «Атлетико». В следующем туре групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Баварией», а «Ред Булл Зальцбург» сыграет с «Атлетико». Оба матча пройдут 27 октября.