Пассажиры? «Локо» ответил игрой на дерзость «Зальцбурга»

У российских клубов после первого тура группового этапа Лиги чемпионов нет побед. Тем не менее ничья «Локомотива» в Австрии, как и ничья «Краснодара» во Франции, оставляет скорее приятное послевкусие. Команда Марко Николича проявила характер – спаслась во встрече с конкурентом.

Главные события матча «Ред Булл Зальцбург» – «Локомотив»:

— Если не считать надолго выбывших Дмитрия Баринова и Михаила Лысова, то у «Локомотива» перед стартом в Лиге чемпионов было три потери – Владислав Игнатьев, Станислав Магкеев и Слободан Райкович. Зато к игре в Зальцбурге вернулся в строй капитан команды Ведран Чорлука. Хорват пропустил последний тур РПЛ из-за мышечной травмы.

— Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов. До этого его команды – «Партизан» и «Фехервар» – играли только в квалификации ЛЧ. Любопытно, что у Николича было всего одно поражение (от АЕКа в 2018-м) и целых семь ничьих в 12 матчах отборочных раундов.

Сколько потратили на трансферы под Лигу чемпионов российские клубы и их соперники Сравниваем траты «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» с тратами их конкурентов на групповом этапе ЛЧ.

— В этой игре две схемы 4-4-2 наложились друг на друга, поэтому должно было быть много индивидуальных противостояний. И «железнодорожники» их не проигрывали! Более того, «Ред Булл Зальцбург» недоставало плотности между линиями полузащиты и нападения. В результате опорники москвичей Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов могли относительно свободно получать мяч, а затем развивать атаку передачами вперёд. Находили игроки команды Николича и пространство за спинами защитников австрийцев – так гости ещё до гола создали пару-тройку опасных моментов.

— «Локомотив» забил после углового в результате явно наигранной комбинации. Антон Миранчук хорошо подал, Рифат Жемалетдинов смог продлить полёт мяча, а Эдер здорово пробил головой. Как ни странно, против португальца остался невысокий плеймейкер Златко Юнузович ростом 172 см.

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— Посложнее «Локомотиву» стало, когда тренер «Зальцбурга» Джесси Марш передал на поле бумажку с тактическими указаниями. После этого хозяева встали ромбом в середине поля, сделали больший акцент на центр (хавбеки действовали более узко), на то, чтобы накрывать опорников соперника при приёме мяча. Ещё агрессивнее включались крайние защитники австрийцев. Тем не менее «железнодорожники» продержались почти до перерыва. Счёт ударов в первом тайме – 6:3 (в створ – 4:2).

Хозяева тоже забили в результате наигранного углового. Гости оказались не готовы к хитрому розыгрышу: четыре игрока разбежались фактически из одной точки – все штрафную, а Доминик Собослаи за неё, чтобы стать свободным адресатом для паса.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунта «Матч Премьер».

«Зенит» — глупо и смешно. «Краснодар» – мужики. Когда мы фавориты — нам же хуже А Сафонов способен повторить путь Чеха.

— Кажется, Николич не внёс никаких изменений в перерыве, поскольку второй тайм начался в том же ключе. Австрийцы забили быстрый гол, запутав москвичей движением своих быстрых атакующих игроков. Опорники «Локомотива» сели слишком низко, а Фёдор Смолов не добежал до Юнузовича, проигнорировав оборонительные обязанности. Вдобавок «Ред Булл Зальцбург» повезло: мяч после удара из-за штрафной срикошетил от Куликова и пролетел между ног Чорлуки.

— После пропущенного мяча «железнодорожники» на несколько минут выпали из игры. «Ред Булл Зальцбург» создал ещё несколько моментов, однажды Маринато Гильерме выручила штанга. Тогда Николич, наконец, сделал перестановки: произвёл две двойные замены за шесть минут, поменяв всю атакующую группу. Смолова, похоже, разочаровало решение тренера, однако Фёдор может предъявлять претензии только самому себе. За матч он 26 раз коснулся мяча и ни разу не пробил по воротам.

И вскоре свежие игроки «Локомотива» соорудили гол! Судья Сердар Гёзюбююк, которого так не любил Леонид Слуцкий в период работы в Нидерландах, пропустил фол Франсуа Камано при отборе мяча, а Виталий Лисакович отметил дебют в Лиге чемпионов точным ударом головой. Удивительно, но судьи с VAR не отменили взятия ворот. Впрочем, это их проблемы, а мы радовались тому, что счёт сравнялся.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунта «Матч Премьер».

— «Локомотив», что приятно, не стал играть на удержание ничьей, а искал счастья на контратаках. У «железнодорожников» были опасные подходы. С другой стороны, «Ред Булл Зальцбург» выиграл второй тайм по ударам 9:1 (в створ – 3:1) и имел сумасшедший момент в компенсированное время, когда Гильерме спас команду после выхода один на один. Николич снова не проиграл в Лиге чемпионов, теперь на групповом этапе. Он наверняка доволен этим очком.

«Железнодорожники» на поле ответили на жёсткую подколку со стороны «Зальцбурга». На прошлой неделе австрийский клуб опубликовал на своём сайте материал, посвящённый московскому клубу. В тексте «Локомотив» был назван «пассажиром в Лиге чемпионов». Соперник напомнил, что в последние два года красно-зелёные финишировали со скудными тремя очками в группе, а в новом сезоне отстают от лидеров РПЛ. Теперь есть все шансы, что «Локомотив» покажется «Зальцбургу» на финише скоростным поездом, улетевшим как минимум в Лигу Европы.