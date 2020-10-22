Юрген Клопп – об игре с «Аяксом»: это был не лучезарный футбол, но мы набрали три очка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение об игре своей команды в выездной встрече 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА с нидерландским «Аяксом» (0:1).

«Это было достаточно хорошее выступление, чтобы выиграть игру. Это именно то, что нам и было нужно. Думаю, обе команды могли бы показать лучший футбол. Временами это выглядело дико. Поле было вязким и грязным. Три дня назад оно смотрелось совершенно по-другому, а вчера на тренировке оно выглядело совсем иначе.

Мы не реализовали свои шансы, и это досадно. У «Аякса» был хороший момент, когда они попали в штангу. Когда вы ведёте 1:0, такое может случиться, но в целом я доволен игрой. Это был не лучезарный футбол, но мы хотели три очка и получили их.

Я не знаю, как произошло спасение Фабиньо в начале игры. Это хороший пример того, как парни старались сегодня. Это была не идеальная игра, но бились они блестяще. Мне очень понравилась свежесть впереди. Шердан Шакири был бодрым, а Такуми Минамино выглядел невероятным. Он словно машина. Это помогает, когда вы имеете в распоряжении 5 замен», — цитирует Клоппа Goal.