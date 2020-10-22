Юрген Клопп – об игре с «Аяксом»: это был не лучезарный футбол, но мы набрали три очка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение об игре своей команды в выездной встрече 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА с нидерландским «Аяксом» (0:1).
«Это было достаточно хорошее выступление, чтобы выиграть игру. Это именно то, что нам и было нужно. Думаю, обе команды могли бы показать лучший футбол. Временами это выглядело дико. Поле было вязким и грязным. Три дня назад оно смотрелось совершенно по-другому, а вчера на тренировке оно выглядело совсем иначе.
Мы не реализовали свои шансы, и это досадно. У «Аякса» был хороший момент, когда они попали в штангу. Когда вы ведёте 1:0, такое может случиться, но в целом я доволен игрой. Это был не лучезарный футбол, но мы хотели три очка и получили их.
Я не знаю, как произошло спасение Фабиньо в начале игры. Это хороший пример того, как парни старались сегодня. Это была не идеальная игра, но бились они блестяще. Мне очень понравилась свежесть впереди. Шердан Шакири был бодрым, а Такуми Минамино выглядел невероятным. Он словно машина. Это помогает, когда вы имеете в распоряжении 5 замен», — цитирует Клоппа Goal.
- 22 октября 2020
-
06:04
-
05:41
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
03:40
-
03:21
-
02:39
-
02:25
-
02:07
-
01:48
-
01:34
-
01:21
-
00:55
-
00:46
-
00:35
-
00:27
-
00:17
-
00:01
- 21 октября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:51
-
23:49
-
23:47
-
23:37
-
23:24
-
23:17
-
23:09
-
22:56
-
22:51
-
22:47
-
22:36
-
22:33
-
22:29
-
22:27