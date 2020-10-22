Николай Наумов: «Локомотив» заслуженно вырвал очко в игре с «РБ Зальцбург»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил старт «железнодорожников» на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 в выездной встрече с австрийским «Ред Булл Зальцбург» (2:2).

«Локомотив» заслуженно вырвал это очко. Команда играла на равных с «Ред Булл» и даже выглядела лучше соперников. Но её надломил пропущенный в конце первого тайма мяч. Такие голы «в раздевалку» часто влияют на психологический настрой. Поэтому австрийский клуб сразу после перерыва забил ещё раз и имел моменты для третьего мяча. Позже «Локо» успокоился, вернул инициативу и счёт сравнял. На мой взгляд, соперник такой, что его надо обыгрывать в ответном домашнем матче и выходить с третьего места в весеннюю часть Лиги Европы.

Но, боюсь, борьбой за третье место с «Ред Буллом» дело и ограничится. Шансы клуба выйти в плей-офф Лиги чемпионов невелики. Вот смотрю матч «Бавария» – «Атлетико» — там уровень игры сильно выше. Поэтому выход в Лигу Европы будет успехом для «Локомотива», — цитируют Наумова «Известия».