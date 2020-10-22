Фёдор Смолов: будем рады показать свою наилучшую игру в матчах с «Баварией» и «Атлетико»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал результат матча с «Ред Булл Зальцбург» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась вничью — 2:2.
«Мы довольны результатом, особенно учитывая, что играли в гостях. Это хорошее начало, учитывая, что в команде полно молодёжи и ей важно участвовать в таких матчах, как в Лиге чемпионов. Надеемся показать более качественный футбол.
Матчи с «Баварией» и «Атлетико»? Да уж. Нам, конечно, придется непросто. Но мы рады, что попали в группу с такими командами. Нам важно иметь возможность проявить себя на таком уровне. Всегда здорово привезти такие клубы в Москву, к нашим болельщикам, в родной город. Будем рады показать свою наилучшую игру, а в футболе случиться может все что угодно», — приводятся слова Смолова на официальном сайте УЕФА.
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Баварией». Матч пройдёт 27 октября в Москве.
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