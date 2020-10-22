Голевая серия Ромелу Лукаку за «Интер» в еврокубках достигла 9 матчей

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» и завершилась со счётом 2:2.
Как отмечает Opta в «Твиттере», голевая серия 27-летнего бельгийского нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, забившего в ворота «Боруссии», насчитывает уже девять матчей, в которых на его счету 10 забитых мячей. Отмечается, что форвард принял участие в каждом из 6 взятий ворот «Интера» в последних трёх матчах итальянского клуба в Лиге чемпионов, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи.
В сезоне-2019/2020 Ромелу Лукаку сыграл в 51 встрече за «Интер» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 34 забитыми мячами и 6 результативными передачами, заработав 2 жёлтые карточки.
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