Сборная России опустилась на два места в рейтинге ФИФА

После октябрьских матчей сборная России опустилась с 32-го на 34-е место в рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. Национальная команда провела товарищескую встречу со Швецией (1:2), а также сыграла с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций.
Лидирующий квартет сборных остался без изменений – на первой строчке Бельгия, а в числе ближайших преследователей Франция, Бразилия и Англия.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 26 ноября. Сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Молдавии в Кишинёве, а также выездные встречи Лиги наций с командами Турции и Сербии.
Напомним, после предыдущей паузы на игры сборных Россия поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА. В сентябре она продемонстрировала лучший прогресс среди всех национальных команд мира.
- 22 октября 2020
-
12:02
-
11:49
-
11:34
-
11:27
-
10:52
-
10:50
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
09:59
-
09:57
-
09:51
-
09:45
-
09:33
-
09:18
-
08:59
-
08:30
-
07:42
-
07:19
-
07:00
-
06:49
-
06:37
-
06:22
-
06:04
-
05:41
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
03:40
-
03:21
-
02:39
-
02:25
-
02:07
-
01:48
-
01:34