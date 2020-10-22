Сборная России опустилась на два места в рейтинге ФИФА

После октябрьских матчей сборная России опустилась с 32-го на 34-е место в рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. Национальная команда провела товарищескую встречу со Швецией (1:2), а также сыграла с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций.



Лидирующий квартет сборных остался без изменений – на первой строчке Бельгия, а в числе ближайших преследователей Франция, Бразилия и Англия.



Следующее обновление рейтинга запланировано на 26 ноября. Сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Молдавии в Кишинёве, а также выездные встречи Лиги наций с командами Турции и Сербии.



Напомним, после предыдущей паузы на игры сборных Россия поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА. В сентябре она продемонстрировала лучший прогресс среди всех национальных команд мира.

Россия поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА. Это лучший показатель среди всех сборных