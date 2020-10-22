Марчелло Липпи завершил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер сборной Италии и «Ювентуса» Марчелло Липпи объявил о завершении тренерской карьеры.
«Я определённо завершил карьеру тренера. Похоже, этого достаточно. Может, я мог бы быть полезен на других должностях, посмотрим. Но до весны ничего определённого сказать не могу», — цитирует 72-летнего Липпи Goal.
Липпи начал тренерскую карьеру в 1982 году, став тренером молодёжной команды «Сампдории». Тренировал «Сиену», «Интер», «Наполи», «Аталанту» и другие итальянские клубы. Под руководством Липпи сборная Италии в 2006 году стала чемпионом мира. С «Ювентусом» он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Липпи является рекордсменом сборной Италии по количеству проведённых подряд беспроигрышных матчей национальной команды (31 матч).
С китайским «Гуанчжоу Эвергранд» итальянец трижды выиграл чемпионат Китая и азиатскую Лигу чемпионов. Липпи также работал со сборной Китая с 2016 по 2019 год.
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