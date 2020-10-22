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«Вольфсберг» — ЦСКА: хозяева сравняли счёт с пенальти после фола Васина

«Вольфсберг» — ЦСКА: хозяева сравняли счёт с пенальти после фола Васина
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль забил гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА. Счёт — 1:1, идёт первый тайм.

Линдль реализовал пенальти на 42-й минуте. Судья назначил 11-метровый за фол защитника ЦСКА Виктора Васина. Прошёл навес к вратарской ЦСКА, Васин не уследил за рывком Йовелича и в борьбе с ним нарушил правила.

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы проходит на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте (Австрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсберг» — ЦСКА.

Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров под руководством Саши Штегеманна, ассистируют ему судьи на линиях Кристиан Гиттельман и Доминик Шаль. Резервный судья — Сёрен Шторкс.

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