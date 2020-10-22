«Брага» разгромила АЕК Карреры
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы португальская «Брага» одержала победу над греческим АЕКом. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 44-й минуте матча счёт открыл Вендерсон Галено, ассистировал ему Рикарду Эсгаю. Преимущество «Браги» увеличил Паулинью. Рикарду Орта довёл счёт до разгромного.
В матче принимали участие бывший форвард «Рубина» Марко Ливайя и экс-защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру, который получил жёлтую карточку.
В другом матче группы G английский «Лестер Сити» разгромил украинскую «Зарю» со счётом 3:0. После первого тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» и «Брага», набрав по 3 очка, возглавили таблицу. Команда экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры и «Заря» занимают третье и четвёртое места.
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