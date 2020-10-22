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«Брага» разгромила АЕК Карреры

«Брага» разгромила АЕК Карреры
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы португальская «Брага» одержала победу над греческим АЕКом. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 44-й минуте матча счёт открыл Вендерсон Галено, ассистировал ему Рикарду Эсгаю. Преимущество «Браги» увеличил Паулинью. Рикарду Орта довёл счёт до разгромного.

В матче принимали участие бывший форвард «Рубина» Марко Ливайя и экс-защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру, который получил жёлтую карточку.

В другом матче группы G английский «Лестер Сити» разгромил украинскую «Зарю» со счётом 3:0. После первого тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» и «Брага», набрав по 3 очка, возглавили таблицу. Команда экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры и «Заря» занимают третье и четвёртое места.

Лига Европы. Группа G. 1-й тур
22 октября 2020, четверг. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
3 : 0
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 Галено – 44'   2:0 Паулинью – 78'   3:0 Орта – 88'
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