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«Тоттенхэм» разгромил ЛАСК в Лиге Европы

«Тоттенхэм» разгромил ЛАСК в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» обыграл ЛАСК со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживала матч шведская бригада арбитров под руководством Мохаммеда Аль-Хакима, ассистировали судьи на линиях Фредрик Клювер и Микаэль Халлин.

Счёт был открыт в первом тайме — на 18-й минуте автором забитого мяча стал Лукас Моура, которому ассистировал Винисиус Мораис. На 27-й минуте английский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Андреса Андраде. В концовке встречи счёт до крупного довёл Сон Хын Мин с передачи Винисиуса.

Следующий матч «Тоттенхэм Хотспур» проведёт на выезде с «Антверпеном», а ЛАСК дома встретится с «Лудогорецем». Матчи состоятся 29 октября.

Лига Европы. Группа J. 1-й тур
22 октября 2020, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ЛАСК
Линц, Австрия
1:0 Лукас Моура – 18'   2:0 Андраде – 27' (автогол)   3:0 Мин – 84'
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