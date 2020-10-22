«Тоттенхэм» разгромил ЛАСК в Лиге Европы
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» обыграл ЛАСК со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживала матч шведская бригада арбитров под руководством Мохаммеда Аль-Хакима, ассистировали судьи на линиях Фредрик Клювер и Микаэль Халлин.
Счёт был открыт в первом тайме — на 18-й минуте автором забитого мяча стал Лукас Моура, которому ассистировал Винисиус Мораис. На 27-й минуте английский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Андреса Андраде. В концовке встречи счёт до крупного довёл Сон Хын Мин с передачи Винисиуса.
Следующий матч «Тоттенхэм Хотспур» проведёт на выезде с «Антверпеном», а ЛАСК дома встретится с «Лудогорецем». Матчи состоятся 29 октября.
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