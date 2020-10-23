Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вильярреал» обыграл «Сивасспор». Команды забили 8 голов на двоих

«Вильярреал» обыграл «Сивасспор». Команды забили 8 голов на двоих
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» обыграл «Сивасспор» со счётом 5:3. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживала матч польская бригада арбитров под руководством Павела Рачковски, ассистировали судьи на линиях Радослав Сейка и Адам Купсик.

Счёт был открыт в начале матча — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Такефуса Кубо. На 20-й минуте преимущество испанского клуба увеличил Карлос Бакка с передачи Кубо. На 33-й минуте гости сократили разрыв в счёте благодаря голу Оларенваджу Кайоде с паса Мустафы Ятабаре. В конце тайма счёт сравнял Ятабаре с передачи Робина Ялчина. На 57-й минуте хозяев вывел вперёд Хуан Фойт, которому ассистировал Кубо. Вскоре равновесие восстановил Макс-Ален Градель. На 74-й минуте «Вильярреал» вывел вперёд Пако Алькасер. Через несколько минут Алькасер установил окончательный счёт, оформив дубль с передачи Фойта.

Лига Европы. Группа I. 1-й тур
22 октября 2020, четверг. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
5 : 3
Сивасспор
Сивас, Турция
1:0 Кубо – 13'   2:0 Бакка – 20'   2:1 Кайоде – 33'   2:2 Ятабаре – 43'   3:2 Фойт – 57'   3:3 Градель – 64'   4:3 Алькасер – 74'   5:3 Алькасер – 78'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020