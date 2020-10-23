«Вильярреал» обыграл «Сивасспор». Команды забили 8 голов на двоих

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» обыграл «Сивасспор» со счётом 5:3. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживала матч польская бригада арбитров под руководством Павела Рачковски, ассистировали судьи на линиях Радослав Сейка и Адам Купсик.

Счёт был открыт в начале матча — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Такефуса Кубо. На 20-й минуте преимущество испанского клуба увеличил Карлос Бакка с передачи Кубо. На 33-й минуте гости сократили разрыв в счёте благодаря голу Оларенваджу Кайоде с паса Мустафы Ятабаре. В конце тайма счёт сравнял Ятабаре с передачи Робина Ялчина. На 57-й минуте хозяев вывел вперёд Хуан Фойт, которому ассистировал Кубо. Вскоре равновесие восстановил Макс-Ален Градель. На 74-й минуте «Вильярреал» вывел вперёд Пако Алькасер. Через несколько минут Алькасер установил окончательный счёт, оформив дубль с передачи Фойта.