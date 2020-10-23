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Игроки «Барселоны» выступили против понижения зарплат

Игроки «Барселоны» выступили против понижения зарплат
Футбол / Испания 0

Футболисты испанской «Барселоны» написали письмо руководству клуба, в котором выразили недовольство просьбой пойти на понижение заработных плат.

«Мы не собираемся мириться с тем, что «Барселона» нарушает наши права аргументами, которые приведены в их послании. Руководство клуба уверено, что единственный способ достичь снижения затрат – совместные действия всех подразделений клуба.

В то же самое время они признают, явно противореча самим себе, что некоторые из упомянутых подразделений уже осуществили экономические корректировки, которые они хотят», — приводит текст письма Marca.

Также игроки уточняют, что они едины во взгляде на эту проблему, несмотря на то, что Марк-Андре тер Стеген, Клеман Лангле, Френки де Йонг и Жерар Пике недавно продлили свои соглашения с «Барселоной».

«Барселона» продлила контракты с Пике, тер Штегеном, Де Йонгом и Лангле
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