Игроки «Барселоны» выступили против понижения зарплат

Футболисты испанской «Барселоны» написали письмо руководству клуба, в котором выразили недовольство просьбой пойти на понижение заработных плат.

«Мы не собираемся мириться с тем, что «Барселона» нарушает наши права аргументами, которые приведены в их послании. Руководство клуба уверено, что единственный способ достичь снижения затрат – совместные действия всех подразделений клуба.



В то же самое время они признают, явно противореча самим себе, что некоторые из упомянутых подразделений уже осуществили экономические корректировки, которые они хотят», — приводит текст письма Marca.

Также игроки уточняют, что они едины во взгляде на эту проблему, несмотря на то, что Марк-Андре тер Стеген, Клеман Лангле, Френки де Йонг и Жерар Пике недавно продлили свои соглашения с «Барселоной».