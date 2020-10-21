«Барселона» продлила контракты с Пике, тер Штегеном, Де Йонгом и Лангле

Пресс-служба «Барселоны», сразу после победы в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ференварошем» (5:1), объявила о продлении контрактом с несколькими ключевыми футболистами сине-гранатовых, сообщает на официальном сайте.
Каталонский клуб достиг соглашения о продлении контракта с немецким голкипером Марк-Андре тер Штегеном, защитниками Клеманом Лангле и Жераром Пике, а также с полузащитником Френки Де Йонгом.
33-летний Пике продлевает контракт до 20 июня 2024 года, а его пункт о выкупе составляет € 500 млн. Продление контракта возможно при условии, что игрок проведет определенное количество матчей в сезоне-2021/2022.
В свою очередь, тер Штеген заключил соглашение до 30 июня 2025 года с опцией выкупа в размере € 500 млн. 25-летний француз Клеман Лангле подписал контракт до 30 июня 2026 года с клаусулой в размере € 300 млн, а молодой 23-летний нидерландский полузащитник Френки де Йонг – до лета 2026 года с возможностью выкупа за € 400 млн.
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