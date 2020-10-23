Манчини извинился за шуточный пост о коронавирусе

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини опубликовал в своём «твиттере» пост, в котором извинился за одну из предыдущих записей, в которой иронизировал над пандемией коронавируса.
«Я просто поделился карикатурой, которая, как мне показалось, смягчает столь сложный момент. Вот и всё. Не было никакого завуалированного послания или неуважительного отношения к пациентам с COVID-19 или тем, кто умер от него. Если кто-то увидел такое отношение, прошу прощения», — написал Манчини.
Ранее в своём «инстаграме» Манчини опубликовал картинку с шуткой на тему пандемии коронавируса.
На изображении медсестра в больнице спрашивает пациента: «Как вы заразились?» Он ответил: «Смотрел новости. Пост главного тренера сборной Италии вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей, после чего Манчини отключил комментарии к своим записям.
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