Манчини извинился за шуточный пост о коронавирусе

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини опубликовал в своём «твиттере» пост, в котором извинился за одну из предыдущих записей, в которой иронизировал над пандемией коронавируса.

«Я просто поделился карикатурой, которая, как мне показалось, смягчает столь сложный момент. Вот и всё. Не было никакого завуалированного послания или неуважительного отношения к пациентам с COVID-19 или тем, кто умер от него. Если кто-то увидел такое отношение, прошу прощения», — написал Манчини.

Ранее в своём «инстаграме» Манчини опубликовал картинку с шуткой на тему пандемии коронавируса.



На изображении медсестра в больнице спрашивает пациента: «Как вы заразились?» Он ответил: «Смотрел новости. Пост главного тренера сборной Италии вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей, после чего Манчини отключил комментарии к своим записям.