Черчесов — о коронавирусном регламенте: мне дня два-три понадобилось, чтобы прийти в себя

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о влиянии постоянных тестирований на коронавирус на работу национальной команды.



«Мы стараемся делать ходы наперёд и, по-моему, достаточно качественно возместили потерю отсутствовавших игроков.



Не люблю слово «стресс», но это первый раз, когда после нашего сбора мне дня два-три понадобилось, чтобы прийти в себя. Не из-за трёх матчей, а из-за этого коронавирусного регламента – с утра проверяют, в обед проверяют, и думаешь: «К вечеру я вообще досчитаюсь игроков?» Мы же не можем 100 футболистов заявлять на матч. А если они не прошли тест УЕФА, значит, они не имеют права играть. Там я этого внутреннего напряжения не ощущал, потому что был в работе, но потом, когда приехал домой, состояние было не очень комфортным», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

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