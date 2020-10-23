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Клопп рассказал о состоянии ван Дейка

Клопп рассказал о состоянии ван Дейка
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике Вирджиле ван Дейке, получившем серьёзную травму колена.

«Я понимаю, почему люди постоянно интересуются, как дела у Вирджила. Он в порядке, но нет никакого смысла придумывать ему сроки каждый день. Операция состоится в нужный момент.

Восстановление займёт время. Все люди разные и по-разному справляются в различных ситуациях, так что нет смысла обсуждать, когда он вернётся», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена.

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