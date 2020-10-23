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Шварц: знаю, что Рауш и Нойштедтер играли в Бундеслиге. Из-за этого будет проще работать

Шварц: знаю, что Рауш и Нойштедтер играли в Бундеслиге. Из-за этого будет проще работать
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал прибытие в Москву и наличие в составе московской команды Константина Рауша и Романа Нойштедтера, выступавших в немецкой Бундеслиге.

«Рад быть здесь, вчера приехали. Вчера у нас была небольшая тренировка. Готовимся к завтрашнему матчу, хотя у нас не так много времени для этого. Во время матча с ЦСКА у нас не было связи, но во время подготовки мы плотно обменивались информацией.

Знаю, что Рауш и Нойштедтер играли в Бундеслиге. Да, мне будет проще работать из-за этого, но какой-то прямой связи здесь нет. Ничего особенного», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

14 октября Шварц был назначен новым главным тренером московского «Динамо», контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона-2021/2022. Помощниками нового тренера стали Волкан Булут и Андрей Воронин.

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