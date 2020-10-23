Гайч: результат получился не такой, как мы ожидали, но я рад первому голу за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал дебютный гол за «армейцев», забитый им в матче 1-го тура группового этапа с «Вольфсбергом» (1:1).

«Счастлив, что забил свой первый гол в таком важном турнире, как Лига Европы. К сожалению, результат получился не такой, как мы ожидали. Но я рад, что вышел в старте и забил первый гол.



Мы прекрасно понимали, что качество поля оставляет желать лучшего. Низом разыгрывать мяч будет сложно, поэтому моя задача была цепляться за все верховые длинные передачи, сбрасывать их на партнёров, а также давить на защитников, с которыми я всё время боролся.



Прекрасно изучили сильные и слабые стороны «Вольфсберга». Чётко понимали, где будут свободные зоны и через какие пространства нам играть. Смена имиджа? Давно хотел поэкспериментировать с причёской. Поэтому решил немного изменить свой имидж», — сказал Гайч в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.