Модрич — автор лучшего гола в 1-м туре Лиги чемпионов. Гол Рамиреса — в четвёрке

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал автором самого красивого гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщается в "твиттере" УЕФА.

Точный дальний удар хорватского хавбека в ворота донецкого «Шахтёра» (2:3) был признан лучшим голом недели. На втором месте расположился гол полузащитника «Баварии» Корентина Толиссо в ворота мадридского «Атлетико» (4:0).

Тройку лучших замкнул гол нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса в ворота «Мидтьюлланна» (4:0). На четвёртом месте — гол защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса в ворота «Ренна» (1:1).

Матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 27 и 28 октября. Победитель минувшего розыгрыша еврокубка — мюнхенская «Бавария».