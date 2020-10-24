Отец Йовича — об уголовном деле Луки: серб может простить сербу всё, кроме успеха

Милан Йович, отец нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича, прокомментировал выдвинутые против футболиста обвинения. Прокуратура Белграда просит суд приговорить игрока к шести месяцам заключения за нарушение карантина.

«Я не буду делать заявлений, потому что если я буду выступать, многие окажутся там, где хотели бы видеть Луку, — в тюрьме. Очевидно, серб может простить сербу всё, кроме успеха», — цитирует Йовича-старшего Novosti.

Сообщалось, что 22-летнему футболисту было предъявлено обвинение в нарушении карантина в Белграде весной этого года. Луке грозит полгода тюрьмы. Смягчить потенциальное наказание мог тот факт, что Йович уже выплатил штраф в € 30 тыс.



Напомним, 19 марта Йович нарушил карантин, введённый из-за пандемии коронавируса. Форвард вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако был замечен на улицах Белграда. Сам игрок утверждал, что не знал о запрете и отправился в магазин.