Йовичу предъявлено обвинение в нарушении карантина. Форварду «Реала» грозит полгода тюрьмы

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович рискует попасть в тюрьму на родине, в Сербии.
Как сообщает Marca со ссылкой на агентство ТАНЮГ, 22-летнему футболисту было предъявлено обвинение в нарушении карантина в Белграде весной этого года. Луке грозит полгода тюрьмы.
Напомним, 19 марта Йович нарушил карантин, введённый из-за пандемии коронавируса. Форвард вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако был замечен на улицах Белграда. Сам игрок утверждал, что не знал о запрете и отправился в магазин. Сообщалось, что Луке грозит наказание в виде штрафа, лишения свободы сроком до трёх лет или домашнего ареста.
Отмечается, что смягчить потенциальное наказание мог тот факт, что Йович уже выплатил штраф в € 30 тыс.
- 23 октября 2020
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