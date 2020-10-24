Александр Хаджи: жалею, что не Гинер купил «Спартак», хотя очень хотел

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи сообщил, что он жалеет о выборе Евгения Гинера в пользу ЦСКА.



«В ЦСКА нет чехарды, как в других клубах, потому что руководители нормальные. Как я жалею, что не Гинер тогда купил «Спартак»! Хотя он очень хотел. Не получилось.



Нет, Червиченко, конечно, тоже вовремя пришёл. Я тогда думал, что надолго, но потом понял, что он ставленник «ЛУКОЙЛа». При всем уважении к Заварзину и Есауленко, у них не было своих денег. Когда зарплаты были не такими большими, то за счёт Лиги чемпионов мы ещё как-то выкручивались. А когда зарплаты футболистов существенно поднялись, деньги находить стало сложнее. Вот здесь Червиченко появился вовремя.



Его самая крупная ошибка, что с Романцевым не нашёл общего языка. Все прекрасно понимали, что убери Олега Ивановича — и «Спартака» не будет», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Евгений Гинер: ЦСКА как был частным клубом, так и останется им