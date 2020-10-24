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Гильермо Варела: знаю, что в «Динамо» новый тренер и очень хорошие игроки

Гильермо Варела: знаю, что в «Динамо» новый тренер и очень хорошие игроки
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Гильермо Варела поделился первыми эмоциями после приезда в Москву.

«Все хорошо, большое спасибо. Собираюсь ли я посетить игру с «Сочи»? Да, конечно, но сначала хотелось бы познакомиться с тренером и партнёрами по команде. Как только можно будет начать тренироваться, я готов. Конечно, у меня был долгий перелёт, сначала нужно немного отдохнуть, а затем приступать к тренировкам.

Знаю, что в «Динамо» новый тренер и очень хорошие игроки. Сейчас нужно сыграться, найти баланс. Я уверен, что мы сможем это сделать. Прежде всего нужно познакомиться с ребятами, с тренерами, с людьми. Потихоньку адаптироваться и начать тренироваться», — сказал Варела в интервью пресс-службе «Динамо».

Защитник выступает за «Динамо» на правах аренды. В 2019 году Варела перешёл в «Копенгаген» из «Пеньяроля» за € 1,75 млн. За датский клуб отдал в 53 матчах четыре результативные передачи. Выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».

Новичок «Динамо» Гильермо Варела прибыл в Москву
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