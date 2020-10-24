Уткин — Семаку: на гречке с гуакамоле невозможно быть убедительным

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на проигрыш «Зенита» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2). Это второе поражение петербургской команды на этой неделе. 20 октября «Зенит» дома уступил «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА.
«Сергей Богданович, съешь стейк. Medium rare, травяной. На гречке с гуакамоле невозможно быть убедительным», — написал Уткин в своём "твиттере".
Счёт был открыт на 26-й минуте. Дуглас Сантос мягко навесил со штрафного, Ерохин сыграл на опережение и аккуратно переправил мяч в дальний угол ворот, забив уже пятый мяч в сезоне. На 43-й минуте «Рубин» сравнял счёт. Бакаев с правого края мягко навесил в штрафную, Деспотович опередил Ракицкого и головой переправил мяч в дальний угол ворот.
Во втором тайме гостям удалось выйти вперёд. Йевтич получил пас от Деспотовича, ушёл от Ловрена и с дальней дистанции хлёстко пробил в нижний угол ворот — Кержаков не дотянулся.
Таким образом, «Рубин» набрал 18 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Зенит» (24) остался на первом месте.
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