Созин: боюсь, у Семака возникнут проблемы, если «Зенит» неудачно сыграет с «Боруссией»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результат матча «Зенит» — «Рубин» (1:2).

«Есть хорошая русская поговорка — от любви до ненависти один шаг. Зная, насколько скоры руководителя «Зенита» со своими решениями, боюсь, если с «Боруссией» «Зенит» сыграет неудачно, то у Семака возникнут проблемы. Не призываю к каким-то действиям, но Семаку надо очень постараться обыграть «Боруссию» или хотя бы не проиграть. Иначе, судя по сегодняшнему матчу с «Рубином», могут возникнуть оргвыводы. И они последуют. Если сегодня «Зенит» не смог сдержать Евтича и Деспотовича, то как они собираются противостоять Холланду и Санчо?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.