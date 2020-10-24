«Рубин» показал видео из раздевалки после победы над «Зенитом»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео после победы в гостевом матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).

«Особенные эмоции нашего главного тренера после победы», — написала пресс-служба в «Твиттере».

Счёт был открыт на 26-й минуте. Дуглас Сантос мягко навесил со штрафного, Ерохин сыграл на опережение и аккуратно переправил мяч в дальний угол ворот, забив уже пятый мяч в сезоне. На 43-й минуте «Рубин» сравнял счёт. Бакаев с правого края мягко навесил в штрафную, Деспотович опередил Ракицкого и головой переправил мяч в дальний угол ворот.



Во втором тайме гостям удалось выйти вперёд. Йевтич получил пас от Деспотовича, ушёл от Ловрена и с дальней дистанции хлёстко пробил в нижний угол ворот — Кержаков не дотянулся.



Таким образом, «Рубин» набрал 18 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Зенит» (24) по-прежнему на первом месте.