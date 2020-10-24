«Краснодар» — «Спартак»: Виктор Мозес забил дебютный гол и удвоил преимущество гостей

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес забил дебютный гол за красно-белых на 33-й минуте встречи с «Краснодаром» и удвоил преимущество гостей в матче 12-го тура РПЛ. На 13-й минуте счёт открыл Эсекьель Понсе.

Встреча началась в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Спартак».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду вошли ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



Московский «Спартак» набрал 24 очка в 11 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (18) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 12 встречах набравший 24 очка.