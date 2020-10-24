Мусаев: Петров получил травму ещё на разминке матча с «Ренном». Он герой!
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии здоровья защитника Сергея Петрова.
«Петров получил травму ещё на разминке матча с «Ренном», но показал в той игре высокие цифры рывков и в целом провел хороший матч. Он герой! Отдается в каждой игре! Не понимаем, как он смог выйти и столько отыграть. Конечно, одно очко не стоит такого самопожертвования. Наш прогноз — Петров не сыграет до конца года», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Петров отыграл 73 минуты в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ренном» (1:1).
«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.
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