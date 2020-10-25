Корнаухов: Деян Ловрен после матча с «Рубином» не будет с высока смотреть на наш чемпионат

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Олег Корнаухов прокомментировал результат встречи 12-го тура чемпионата России, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своём поле уступил казанскому «Рубину» (1:2).

«После этих игр, что с «Брюгге», что сейчас с «Рубином», Ловрен не будет свысока смотреть на российский чемпионат, как это было по его приезду сюда. Тогда он сказал, что это простой чемпионат для него. Вот теперь Хвича его немного помутузил, там у него не получалось. Думаю, сейчас он будет воспринимать наш чемпионат всерьез», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».



Благодаря этой победе «Рубин» набрал 18 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Зенит» (24) располагается на втором месте. Лидирует в турнирной таблице московский «Спартак» с 27 очками.