«Ростов» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 25 октября, состоится матч «Ростов» — «Химки». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Химки».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).



«Ростов» набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (6) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков.