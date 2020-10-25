«Ростов» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 25 октября, состоится матч «Ростов» — «Химки». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Химки».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
«Ростов» набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (6) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков.
- 25 октября 2020
-
14:42
-
14:39
-
14:34
-
14:28
-
14:10
-
14:00
-
13:52
-
13:51
-
13:44
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:17
-
13:06
-
12:57
-
12:47
-
12:45
-
12:35
-
12:20
-
11:49
-
11:27
-
11:27
-
11:08
-
11:00
-
10:43
-
10:43
-
10:25
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:50
-
09:47
-
09:35
-
09:34
-
09:30
Партнерский контент