Зидан: учитывая критику, которую «Реал» получил в эти дни, нужно сохранять спокойствие
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги матча 7-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (3:1).
«Очень рад за игроков. Это командная победа. Увезти отсюда 3 очка непросто. Надо было действовать как единое целое. В то же время, учитывая критику, полученную в эти дни, мы должны сохранять спокойствие, собираться и играть, как сделали это сегодня. Теперь нужно хорошо отдохнуть и подумать о матче с мёнхенгладбахской „Боруссией“.
Пенальти? Есть рефери. Он пошёл смотреть повтор, а потом назначил пенальти. Никогда не говорю о судьях, у них сложная задача. Арбитр увидел нарушение и принял такое решение, не более того. Независимо от этого, считаю, мы заслужили победу", — цитирует Зидана пресс-служба клуба.
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- 25 октября 2020
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