Лука Модрич провёл 350 матчей за «Реал»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич принял участие в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:1). Таким образом, хорватский хавбек вышел на поле в футболке «сливочных» 350 раз.
Фото можно посмотреть в "твиттере" «Реала».
Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. В составе мадридского клуба Модрич — победитель Лиги чемпионов (сезоны 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпион Испании (сезоны 2016/2017, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2012, 2017, 2020) страны.
Мадридский «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 13 очков в шести матчах. В минувшем сезоне подопечные Зинедина Зидана стали чемпионами.
Модрич: хотел бы остаться в «Реале», однако возраст даёт себя знать
- 25 октября 2020
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